Kekius Maximus (KM) Maklumat Harga (USD)

Kekius Maximus (KM) harga masa nyata ialah $0.00100992. Sepanjang 24 jam yang lalu, KM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00101294 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KM sepanjang masa ialah $ 0.01153924, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KM telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +2.02% dalam 24 jam dan +7.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kekius Maximus (KM) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Kekius Maximus ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KM ialah 999.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999396171.796011. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01M.