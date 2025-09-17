Kekius Maximusa Harga (KEKIUSA)
-5.94%
-5.94%
Kekius Maximusa (KEKIUSA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEKIUSA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEKIUSA sepanjang masa ialah $ 0.00860564, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, KEKIUSA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -5.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Kekius Maximusa ialah $ 16.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEKIUSA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.72K.
Pada hari ini, perubahan harga Kekius Maximusa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kekius Maximusa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kekius Maximusa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kekius Maximusa kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|30 Hari
|$ 0
|-20.35%
|60 Hari
|$ 0
|+2.05%
|90 Hari
|$ 0
This project is about Kekius Maximusa, Elon Musk's new character in *Path of Exile 2*. This is the continuation of his previous character, Kekius Maximus, which Elon Musk played in the original *Path of Exile*. Starting from April 4th, Elon Musk will be going live again, marking a new chapter in his journey as Kekius Maximusa, and we have created a meme to support both Elon and his character on this exciting, long road ahead. Elon Musk, known for his ventures in space exploration, electric vehicles, and even the realm of artificial intelligence, has always had a knack for bringing unexpected fun and excitement to his followers. *Path of Exile 2* provides him with a new platform to engage with his fans in a fresh and interactive way, offering an entertaining blend of gaming and personal branding. By resurrecting Kekius Maximus in the form of Kekius Maximusa, Elon is taking fans on another adventure, and it’s one that promises to be filled with challenges, victories, and lots of laughs along the way. Kekius Maximus, Elon’s previous character, was an iconic part of *Path of Exile*'s community, known for its humorous and occasionally absurd interactions with other players. With the release of *Path of Exile 2*, Elon’s decision to continue this legacy through the new iteration of the character, Kekius Maximusa, shows his commitment to both the game and its community. The transition from one character to the other symbolizes growth, adaptation, and the endless possibilities within the *Path of Exile* universe. As Elon goes live again on April 4th, the gaming community eagerly anticipates his return, eager to see what new adventures and memes will come from his online persona. To celebrate this momentous occasion, we’ve created a meme that pays tribute to Kekius Maximusa and the excitement that surrounds this next chapter in Elon Musk’s gaming journey. This meme is not just about the game—it’s a way for fans to join Elon on his epic quest, showing their support for his character and the world of *Path of Exile 2*. In the coming months, as Kekius Maximusa embarks on this long journey, we look forward to seeing how this story unfolds. With Elon Musk leading the charge, we can expect plenty of entertainment, humor, and perhaps even some unexpected twists along the way.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
