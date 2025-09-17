Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,664.07 $ 4,664.07 $ 4,664.07 24J Rendah $ 4,778.46 $ 4,778.46 $ 4,778.46 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,664.07$ 4,664.07 $ 4,664.07 24J Tinggi $ 4,778.46$ 4,778.46 $ 4,778.46 Sepanjang Masa $ 5,190.42$ 5,190.42 $ 5,190.42 Harga Terendah $ 1,029.61$ 1,029.61 $ 1,029.61 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +4.76% Perubahan Harga (7D) +4.76%

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) harga masa nyata ialah $4,747.37. Sepanjang 24 jam yang lalu, RSETH didagangkan antara $ 4,664.07 rendah dan $ 4,778.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RSETH sepanjang masa ialah $ 5,190.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,029.61.

Dari segi prestasi jangka pendek, RSETH telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +4.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.93B$ 1.93B $ 1.93B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.93B$ 1.93B $ 1.93B Bekalan Peredaran 406.73K 406.73K 406.73K Jumlah Bekalan 406,732.4385660256 406,732.4385660256 406,732.4385660256

Had Pasaran semasa Kelp DAO Restaked ETH ialah $ 1.93B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSETH ialah 406.73K, dengan jumlah bekalan sebanyak 406732.4385660256. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.93B.