Kelp Gain (AGETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,511.56 $ 4,511.56 $ 4,511.56 24J Rendah $ 4,647.76 $ 4,647.76 $ 4,647.76 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,511.56$ 4,511.56 $ 4,511.56 24J Tinggi $ 4,647.76$ 4,647.76 $ 4,647.76 Sepanjang Masa $ 5,124.84$ 5,124.84 $ 5,124.84 Harga Terendah $ 1,430.83$ 1,430.83 $ 1,430.83 Perubahan Harga (1J) +1.24% Perubahan Harga (1D) +1.01% Perubahan Harga (7D) +3.91% Perubahan Harga (7D) +3.91%

Kelp Gain (AGETH) harga masa nyata ialah $4,643.65. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGETH didagangkan antara $ 4,511.56 rendah dan $ 4,647.76 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGETH sepanjang masa ialah $ 5,124.84, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,430.83.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGETH telah berubah sebanyak +1.24% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan +3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kelp Gain (AGETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.43M$ 130.43M $ 130.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.86M$ 129.86M $ 129.86M Bekalan Peredaran 28.07K 28.07K 28.07K Jumlah Bekalan 27,947.54833448249 27,947.54833448249 27,947.54833448249

Had Pasaran semasa Kelp Gain ialah $ 130.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGETH ialah 28.07K, dengan jumlah bekalan sebanyak 27947.54833448249. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.86M.