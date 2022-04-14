Tokenomik Kelp Gain (AGETH)

Tokenomik Kelp Gain (AGETH)

Lihat cerapan utama tentang Kelp Gain (AGETH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Kelp Gain (AGETH) Maklumat

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

Laman Web Rasmi:
https://kelpdao.xyz/gain/

Kelp Gain (AGETH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kelp Gain (AGETH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 134.64M
$ 134.64M$ 134.64M
Jumlah Bekalan:
$ 28.69K
$ 28.69K$ 28.69K
Bekalan Edaran:
$ 28.69K
$ 28.69K$ 28.69K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 134.64M
$ 134.64M$ 134.64M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5,124.84
$ 5,124.84$ 5,124.84
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1,430.83
$ 1,430.83$ 1,430.83
Harga Semasa:
$ 4,691.04
$ 4,691.04$ 4,691.04

Tokenomik Kelp Gain (AGETH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kelp Gain (AGETH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AGETH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AGETH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AGETH, terokai AGETH harga langsung token!

AGETH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AGETH? Halaman ramalan harga AGETH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.