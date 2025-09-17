Lagi Mengenai KEN

Ken Harga (KEN)

1 KEN ke USD Harga Langsung:

$0.00010382
$0.00010382
-0.20%1D
Ken (KEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:40:13 (UTC+8)

Ken (KEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.29%

-0.39%

-0.39%

Ken (KEN) harga masa nyata ialah $0.00010382. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEN didagangkan antara $ 0.0001034 rendah dan $ 0.00010504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEN sepanjang masa ialah $ 0.00421408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000080.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan -0.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ken (KEN) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Ken ialah $ 103.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.82K.

Ken (KEN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ken kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ken kepada USD adalah $ -0.0000027632.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ken kepada USD adalah $ -0.0000188821.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ken kepada USD adalah $ +0.00002000588627927967.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.29%
30 Hari$ -0.0000027632-2.66%
60 Hari$ -0.0000188821-18.18%
90 Hari$ +0.00002000588627927967+23.87%

Apakah itu Ken (KEN)

Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin. Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special.

Ken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ken (KEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ken (KEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ken.

Semak Ken ramalan harga sekarang!

KEN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ken (KEN)

Memahami tokenomik Ken (KEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ken (KEN)

Berapakah nilai Ken (KEN) hari ini?
Harga langsung KEN dalam USD ialah 0.00010382 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KEN ke USD?
Harga semasa KEN ke USD ialah $ 0.00010382. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ken?
Had pasaran untuk KEN ialah $ 103.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KEN?
Bekalan edaran KEN ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KEN?
KEN mencapai harga ATH sebanyak 0.00421408 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KEN?
KEN melihat harga ATL sebanyak 0.0000080 USD.
Berapakah jumlah dagangan KEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KENialah -- USD.
Adakah KEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
KEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Ken (KEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.