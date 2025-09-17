Ken (KEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0001034 $ 0.0001034 $ 0.0001034 24J Rendah $ 0.00010504 $ 0.00010504 $ 0.00010504 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0001034$ 0.0001034 $ 0.0001034 24J Tinggi $ 0.00010504$ 0.00010504 $ 0.00010504 Sepanjang Masa $ 0.00421408$ 0.00421408 $ 0.00421408 Harga Terendah $ 0.0000080$ 0.0000080 $ 0.0000080 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) -0.39% Perubahan Harga (7D) -0.39%

Ken (KEN) harga masa nyata ialah $0.00010382. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEN didagangkan antara $ 0.0001034 rendah dan $ 0.00010504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEN sepanjang masa ialah $ 0.00421408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000080.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan -0.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ken (KEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.82K$ 103.82K $ 103.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.82K$ 103.82K $ 103.82K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ken ialah $ 103.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.82K.