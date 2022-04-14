Tokenomik Ken (KEN)

Tokenomik Ken (KEN)

Lihat cerapan utama tentang Ken (KEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Ken (KEN) Maklumat

Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin.

Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special.

Laman Web Rasmi:
https://kenoneth.com
Kertas putih:
https://kabochan.blog.jp

Ken (KEN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ken (KEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 102.59K
$ 102.59K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 102.59K
$ 102.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00421408
$ 0.00421408
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000080
$ 0.0000080
Harga Semasa:
$ 0.00010274
$ 0.00010274

Tokenomik Ken (KEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ken (KEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KEN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KEN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KEN, terokai KEN harga langsung token!

KEN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KEN? Halaman ramalan harga KEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.