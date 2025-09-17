Kendo AI ($REALKENDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00306172$ 0.00306172 $ 0.00306172 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.56% Perubahan Harga (1D) -0.51% Perubahan Harga (7D) +0.42% Perubahan Harga (7D) +0.42%

Kendo AI ($REALKENDO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $REALKENDO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $REALKENDO sepanjang masa ialah $ 0.00306172, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $REALKENDO telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan +0.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kendo AI ($REALKENDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.25K$ 20.25K $ 20.25K Bekalan Peredaran 986.53M 986.53M 986.53M Jumlah Bekalan 999,162,291.770226 999,162,291.770226 999,162,291.770226

Had Pasaran semasa Kendo AI ialah $ 19.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $REALKENDO ialah 986.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999162291.770226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.25K.