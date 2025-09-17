Kenji (KENJI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000165 $ 0.00000165 $ 0.00000165 24J Rendah $ 0.00000175 $ 0.00000175 $ 0.00000175 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000165$ 0.00000165 $ 0.00000165 24J Tinggi $ 0.00000175$ 0.00000175 $ 0.00000175 Sepanjang Masa $ 0.00006022$ 0.00006022 $ 0.00006022 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +2.42% Perubahan Harga (7D) +4.26% Perubahan Harga (7D) +4.26%

Kenji (KENJI) harga masa nyata ialah $0.00000172. Sepanjang 24 jam yang lalu, KENJI didagangkan antara $ 0.00000165 rendah dan $ 0.00000175 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KENJI sepanjang masa ialah $ 0.00006022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KENJI telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +2.42% dalam 24 jam dan +4.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kenji (KENJI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Bekalan Peredaran 9.99B 9.99B 9.99B Jumlah Bekalan 9,987,626,063.567991 9,987,626,063.567991 9,987,626,063.567991

Had Pasaran semasa Kenji ialah $ 17.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KENJI ialah 9.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9987626063.567991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.28K.