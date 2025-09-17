Apakah itu Kensei (KENSEI)

$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.

Memahami tokenomik Kensei (KENSEI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KENSEI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kensei (KENSEI) Berapakah nilai Kensei (KENSEI) hari ini? Harga langsung KENSEI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KENSEI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa KENSEI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kensei? Had pasaran untuk KENSEI ialah $ 1.07M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KENSEI? Bekalan edaran KENSEI ialah 45.07B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KENSEI? KENSEI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KENSEI? KENSEI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan KENSEI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KENSEIialah -- USD . Adakah KENSEI akan naik lebih tinggi tahun ini? KENSEI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KENSEIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

