Kenshi (KNS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00170593 24J Tinggi $ 0.00173811 Sepanjang Masa $ 0.058945 Harga Terendah $ 0.00102435 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.46% Perubahan Harga (7D) +1.12%

Kenshi (KNS) harga masa nyata ialah $0.00172261. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNS didagangkan antara $ 0.00170593 rendah dan $ 0.00173811 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNS sepanjang masa ialah $ 0.058945, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00102435.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.46% dalam 24 jam dan +1.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kenshi (KNS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.48M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.72M Bekalan Peredaran 860.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kenshi ialah $ 1.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNS ialah 860.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.72M.