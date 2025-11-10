Kepithor Harga Hari Ini

Harga langsung Kepithor (KEPI) hari ini ialah $ 0.00215157, dengan 3.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KEPI kepada USD penukaran adalah $ 0.00215157 setiap KEPI.

Kepithor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 88,829, dengan bekalan edaran sebanyak 41.29M KEPI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KEPI didagangkan antara $ 0.00208499 (rendah) dan $ 0.00215482 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00475245, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00150493.

Dalam prestasi jangka pendek, KEPI dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -1.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kepithor (KEPI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.83K$ 88.83K $ 88.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 644.24K$ 644.24K $ 644.24K Bekalan Peredaran 41.29M 41.29M 41.29M Jumlah Bekalan 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Had Pasaran semasa Kepithor ialah $ 88.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEPI ialah 41.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 299426199.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 644.24K.