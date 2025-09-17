Kepler (AVIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04728004 $ 0.04728004 $ 0.04728004 24J Rendah $ 0.04781836 $ 0.04781836 $ 0.04781836 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04728004$ 0.04728004 $ 0.04728004 24J Tinggi $ 0.04781836$ 0.04781836 $ 0.04781836 Sepanjang Masa $ 0.353967$ 0.353967 $ 0.353967 Harga Terendah $ 0.03432404$ 0.03432404 $ 0.03432404 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.42% Perubahan Harga (7D) +21.57% Perubahan Harga (7D) +21.57%

Kepler (AVIA) harga masa nyata ialah $0.04761438. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVIA didagangkan antara $ 0.04728004 rendah dan $ 0.04781836 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVIA sepanjang masa ialah $ 0.353967, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03432404.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVIA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +21.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kepler (AVIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Bekalan Peredaran 99.61M 99.61M 99.61M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Kepler ialah $ 4.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVIA ialah 99.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.76M.