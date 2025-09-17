Kerosene (KEROSENE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00112034 $ 0.00112034 $ 0.00112034 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00112034$ 0.00112034 $ 0.00112034 Sepanjang Masa $ 0.355143$ 0.355143 $ 0.355143 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) -1.05% Perubahan Harga (7D) +1.85% Perubahan Harga (7D) +1.85%

Kerosene (KEROSENE) harga masa nyata ialah $0.00110772. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEROSENE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00112034 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEROSENE sepanjang masa ialah $ 0.355143, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEROSENE telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, -1.05% dalam 24 jam dan +1.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kerosene (KEROSENE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 219.70K$ 219.70K $ 219.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Bekalan Peredaran 200.37M 200.37M 200.37M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kerosene ialah $ 219.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEROSENE ialah 200.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.10M.