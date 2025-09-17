Lagi Mengenai KET

Maklumat Harga KET

Laman Web Rasmi KET

Tokenomik KET

Ramalan Harga KET

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ketamine Cat Logo

Ketamine Cat Harga (KET)

Tidak tersenarai

1 KET ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Ketamine Cat (KET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:15:58 (UTC+8)

Ketamine Cat (KET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.08%

+11.93%

+11.93%

Ketamine Cat (KET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KET sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KET telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +11.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ketamine Cat (KET) Maklumat Pasaran

$ 12.42K
$ 12.42K$ 12.42K

--
----

$ 12.42K
$ 12.42K$ 12.42K

981.35M
981.35M 981.35M

981,351,033.014899
981,351,033.014899 981,351,033.014899

Had Pasaran semasa Ketamine Cat ialah $ 12.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KET ialah 981.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 981351033.014899. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.42K.

Ketamine Cat (KET) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ketamine Cat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ketamine Cat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ketamine Cat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ketamine Cat kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.08%
30 Hari$ 0+20.52%
60 Hari$ 0-4.25%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Ketamine Cat (KET)

KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Ketamine Cat (KET) Sumber

Laman Web Rasmi

Ketamine Cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ketamine Cat (KET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ketamine Cat (KET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ketamine Cat.

Semak Ketamine Cat ramalan harga sekarang!

KET kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ketamine Cat (KET)

Memahami tokenomik Ketamine Cat (KET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ketamine Cat (KET)

Berapakah nilai Ketamine Cat (KET) hari ini?
Harga langsung KET dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KET ke USD?
Harga semasa KET ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ketamine Cat?
Had pasaran untuk KET ialah $ 12.42K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KET?
Bekalan edaran KET ialah 981.35M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KET?
KET mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KET?
KET melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan KET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KETialah -- USD.
Adakah KET akan naik lebih tinggi tahun ini?
KET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:15:58 (UTC+8)

Ketamine Cat (KET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.