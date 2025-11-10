KEY Harga Hari Ini

Harga langsung KEY (KEY) hari ini ialah $ 0.03508963, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KEY kepada USD penukaran adalah $ 0.03508963 setiap KEY.

KEY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,403,673, dengan bekalan edaran sebanyak 97.00M KEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KEY didagangkan antara $ 0.03403769 (rendah) dan $ 0.03567115 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.226519, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03403769.

Dalam prestasi jangka pendek, KEY dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -25.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KEY (KEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Bekalan Peredaran 97.00M 97.00M 97.00M Jumlah Bekalan 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

