Tokenomik KEY (KEY)
KEY (KEY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KEY (KEY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
KEY (KEY) Maklumat
KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.
Tokenomik KEY (KEY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KEY (KEY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KEY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KEY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KEY, terokai KEY harga langsung token!
KEY Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KEY? Halaman ramalan harga KEY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
