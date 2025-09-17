KEYDOG ($KEYDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01519034$ 0.01519034 $ 0.01519034 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.96% Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.10%

KEYDOG ($KEYDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $KEYDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $KEYDOG sepanjang masa ialah $ 0.01519034, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $KEYDOG telah berubah sebanyak +0.96% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KEYDOG ($KEYDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.52K$ 88.52K $ 88.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.52K$ 88.52K $ 88.52K Bekalan Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Jumlah Bekalan 999,793,358.321864 999,793,358.321864 999,793,358.321864

Had Pasaran semasa KEYDOG ialah $ 88.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $KEYDOG ialah 999.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999793358.321864. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.52K.