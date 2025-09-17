KeyFi (KEYFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01888748 $ 0.01888748 $ 0.01888748 24J Rendah $ 0.01954849 $ 0.01954849 $ 0.01954849 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01888748$ 0.01888748 $ 0.01888748 24J Tinggi $ 0.01954849$ 0.01954849 $ 0.01954849 Sepanjang Masa $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 Harga Terendah $ 0.00544649$ 0.00544649 $ 0.00544649 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +2.41% Perubahan Harga (7D) +6.61% Perubahan Harga (7D) +6.61%

KeyFi (KEYFI) harga masa nyata ialah $0.01947213. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEYFI didagangkan antara $ 0.01888748 rendah dan $ 0.01954849 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEYFI sepanjang masa ialah $ 2.57, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00544649.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEYFI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +2.41% dalam 24 jam dan +6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KeyFi (KEYFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.97K$ 62.97K $ 62.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 175.11K$ 175.11K $ 175.11K Bekalan Peredaran 3.23M 3.23M 3.23M Jumlah Bekalan 8,994,262.442004075 8,994,262.442004075 8,994,262.442004075

Had Pasaran semasa KeyFi ialah $ 62.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEYFI ialah 3.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8994262.442004075. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.11K.