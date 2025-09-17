KHADIJA (KHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002559 24J Rendah $ 0.00002604 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00043092 Harga Terendah $ 0.00001249 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.37% Perubahan Harga (7D) +9.18%

KHADIJA (KHA) harga masa nyata ialah $0.00002575. Sepanjang 24 jam yang lalu, KHA didagangkan antara $ 0.00002559 rendah dan $ 0.00002604 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KHA sepanjang masa ialah $ 0.00043092, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001249.

Dari segi prestasi jangka pendek, KHA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.37% dalam 24 jam dan +9.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KHADIJA (KHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.74K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.74K Bekalan Peredaran 999.37M Jumlah Bekalan 999,374,839.977855

Had Pasaran semasa KHADIJA ialah $ 25.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KHA ialah 999.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999374839.977855. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.74K.