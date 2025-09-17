Lagi Mengenai KHA

KHADIJA Harga (KHA)

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:16:05 (UTC+8)

KHADIJA (KHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002559
$ 0.00002559$ 0.00002559
24J Rendah
$ 0.00002604
$ 0.00002604$ 0.00002604
24J Tinggi

$ 0.00002559
$ 0.00002559$ 0.00002559

$ 0.00002604
$ 0.00002604$ 0.00002604

$ 0.00043092
$ 0.00043092$ 0.00043092

$ 0.00001249
$ 0.00001249$ 0.00001249

--

-0.37%

+9.18%

+9.18%

KHADIJA (KHA) harga masa nyata ialah $0.00002575. Sepanjang 24 jam yang lalu, KHA didagangkan antara $ 0.00002559 rendah dan $ 0.00002604 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KHA sepanjang masa ialah $ 0.00043092, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001249.

Dari segi prestasi jangka pendek, KHA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.37% dalam 24 jam dan +9.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KHADIJA (KHA) Maklumat Pasaran

$ 25.74K
$ 25.74K$ 25.74K

--
----

$ 25.74K
$ 25.74K$ 25.74K

999.37M
999.37M 999.37M

999,374,839.977855
999,374,839.977855 999,374,839.977855

Had Pasaran semasa KHADIJA ialah $ 25.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KHA ialah 999.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999374839.977855. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.74K.

KHADIJA (KHA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga KHADIJA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga KHADIJA kepada USD adalah $ +0.0000050975.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga KHADIJA kepada USD adalah $ +0.0000121281.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga KHADIJA kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.37%
30 Hari$ +0.0000050975+19.80%
60 Hari$ +0.0000121281+47.10%
90 Hari$ 0--

Apakah itu KHADIJA (KHA)

The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.

KHADIJA (KHA) Sumber

Laman Web Rasmi

KHADIJA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KHADIJA (KHA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KHADIJA (KHA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KHADIJA.

Semak KHADIJA ramalan harga sekarang!

KHA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik KHADIJA (KHA)

Memahami tokenomik KHADIJA (KHA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KHA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KHADIJA (KHA)

Berapakah nilai KHADIJA (KHA) hari ini?
Harga langsung KHA dalam USD ialah 0.00002575 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KHA ke USD?
Harga semasa KHA ke USD ialah $ 0.00002575. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KHADIJA?
Had pasaran untuk KHA ialah $ 25.74K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KHA?
Bekalan edaran KHA ialah 999.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KHA?
KHA mencapai harga ATH sebanyak 0.00043092 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KHA?
KHA melihat harga ATL sebanyak 0.00001249 USD.
Berapakah jumlah dagangan KHA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KHAialah -- USD.
Adakah KHA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KHA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KHAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:16:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.