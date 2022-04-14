Tokenomik KHADIJA (KHA)

Lihat cerapan utama tentang KHADIJA (KHA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
KHADIJA (KHA) Maklumat

The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices.

The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values.

Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.

https://khadijasol.xyz/

KHADIJA (KHA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KHADIJA (KHA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 25.74K
$ 25.74K$ 25.74K
Jumlah Bekalan:
$ 999.37M
$ 999.37M$ 999.37M
Bekalan Edaran:
$ 999.37M
$ 999.37M$ 999.37M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 25.74K
$ 25.74K$ 25.74K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00043092
$ 0.00043092$ 0.00043092
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001249
$ 0.00001249$ 0.00001249
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik KHADIJA (KHA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KHADIJA (KHA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KHA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KHA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KHA, terokai KHA harga langsung token!

KHA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KHA? Halaman ramalan harga KHA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.