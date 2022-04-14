Tokenomik khaokheowzoo (KHEOWZOO)

Lihat cerapan utama tentang khaokheowzoo (KHEOWZOO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
khaokheowzoo (KHEOWZOO) Maklumat

kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。

kheowzoo CTO: Home of Meme Animals!  Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.

Laman Web Rasmi:
https://kheowzoo.io/

khaokheowzoo (KHEOWZOO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk khaokheowzoo (KHEOWZOO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 78.04K
Jumlah Bekalan:
$ 999.97M
Bekalan Edaran:
$ 999.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 78.04K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01220061
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00006363
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik khaokheowzoo (KHEOWZOO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik khaokheowzoo (KHEOWZOO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KHEOWZOO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KHEOWZOO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KHEOWZOO, terokai KHEOWZOO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.