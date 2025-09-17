KIATOKEN (KIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.16% Perubahan Harga (7D) +1.16%

KIATOKEN (KIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KIATOKEN (KIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.57K$ 93.57K $ 93.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 187.13K$ 187.13K $ 187.13K Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KIATOKEN ialah $ 93.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIA ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 187.13K.