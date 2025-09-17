Kibble (KIBBLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00370895 $ 0.00370895 $ 0.00370895 24J Rendah $ 0.00386849 $ 0.00386849 $ 0.00386849 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00370895$ 0.00370895 $ 0.00370895 24J Tinggi $ 0.00386849$ 0.00386849 $ 0.00386849 Sepanjang Masa $ 0.051158$ 0.051158 $ 0.051158 Harga Terendah $ 0.0030904$ 0.0030904 $ 0.0030904 Perubahan Harga (1J) -2.03% Perubahan Harga (1D) -0.19% Perubahan Harga (7D) +0.94% Perubahan Harga (7D) +0.94%

Kibble (KIBBLE) harga masa nyata ialah $0.00378513. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIBBLE didagangkan antara $ 0.00370895 rendah dan $ 0.00386849 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIBBLE sepanjang masa ialah $ 0.051158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0030904.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIBBLE telah berubah sebanyak -2.03% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +0.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kibble (KIBBLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 683.08K$ 683.08K $ 683.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Bekalan Peredaran 177.00M 177.00M 177.00M Jumlah Bekalan 338,509,314.16005516 338,509,314.16005516 338,509,314.16005516

Had Pasaran semasa Kibble ialah $ 683.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIBBLE ialah 177.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 338509314.16005516. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.31M.