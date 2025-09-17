Apakah itu Kick (KICK)

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

Kick Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kick (KICK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kick (KICK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik Kick (KICK)

Memahami tokenomik Kick (KICK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kick (KICK) Berapakah nilai Kick (KICK) hari ini? Harga langsung KICK dalam USD ialah 0.00126391 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KICK ke USD? $ 0.00126391 . Lihat Harga semasa KICK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kick? Had pasaran untuk KICK ialah $ 153.37K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KICK? Bekalan edaran KICK ialah 121.34M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KICK? KICK mencapai harga ATH sebanyak 0.188833 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KICK? KICK melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan KICK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KICKialah -- USD . Adakah KICK akan naik lebih tinggi tahun ini? KICK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KICKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

