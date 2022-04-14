Tokenomik Kick (KICK)

Lihat cerapan utama tentang Kick (KICK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Kick (KICK) Maklumat

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform.

Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO).

For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

Laman Web Rasmi:
https://kickecosystem.com/
Kertas putih:
http://www.kickico.com/whitepaper

Kick (KICK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kick (KICK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 152.47K
$ 152.47K$ 152.47K
Jumlah Bekalan:
$ 121.34M
$ 121.34M$ 121.34M
Bekalan Edaran:
$ 121.34M
$ 121.34M$ 121.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 152.47K
$ 152.47K$ 152.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.188833
$ 0.188833$ 0.188833
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00125652
$ 0.00125652$ 0.00125652

Tokenomik Kick (KICK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kick (KICK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KICK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KICK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KICK, terokai KICK harga langsung token!

KICK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KICK? Halaman ramalan harga KICK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.