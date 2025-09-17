KickPad (KPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0011152 $ 0.0011152 $ 0.0011152 24J Rendah $ 0.00115717 $ 0.00115717 $ 0.00115717 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0011152$ 0.0011152 $ 0.0011152 24J Tinggi $ 0.00115717$ 0.00115717 $ 0.00115717 Sepanjang Masa $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +2.43% Perubahan Harga (7D) +7.37% Perubahan Harga (7D) +7.37%

KickPad (KPAD) harga masa nyata ialah $0.00114453. Sepanjang 24 jam yang lalu, KPAD didagangkan antara $ 0.0011152 rendah dan $ 0.00115717 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KPAD sepanjang masa ialah $ 4.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KPAD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.43% dalam 24 jam dan +7.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KickPad (KPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.93K$ 64.93K $ 64.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 233.22K$ 233.22K $ 233.22K Bekalan Peredaran 56.73M 56.73M 56.73M Jumlah Bekalan 203,768,315.0 203,768,315.0 203,768,315.0

Had Pasaran semasa KickPad ialah $ 64.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KPAD ialah 56.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 203768315.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 233.22K.