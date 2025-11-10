KIGU Harga (KIGU)
Harga langsung KIGU (KIGU) hari ini ialah $ 0.00879196, dengan 2.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KIGU kepada USD penukaran adalah $ 0.00879196 setiap KIGU.
KIGU kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 457,013, dengan bekalan edaran sebanyak 52.00M KIGU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KIGU didagangkan antara $ 0.00827652 (rendah) dan $ 0.00895452 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.155138, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00809332.
Dalam prestasi jangka pendek, KIGU dipindahkan -1.04% dalam sejam terakhir dan -23.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa KIGU ialah $ 457.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIGU ialah 52.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 52000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 457.01K.
-1.04%
+2.77%
-23.56%
-23.56%
Pada hari ini, perubahan harga KIGU kepada USD adalah $ +0.00023733.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga KIGU kepada USD adalah $ -0.0062658303.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga KIGU kepada USD adalah $ -0.0067668551.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga KIGU kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00023733
|+2.77%
|30 Hari
|$ -0.0062658303
|-71.26%
|60 Hari
|$ -0.0067668551
|-76.96%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga KIGU berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.
Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.
With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.
