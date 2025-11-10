KIGU Harga Hari Ini

Harga langsung KIGU (KIGU) hari ini ialah $ 0.00879196, dengan 2.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KIGU kepada USD penukaran adalah $ 0.00879196 setiap KIGU.

KIGU kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 457,013, dengan bekalan edaran sebanyak 52.00M KIGU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KIGU didagangkan antara $ 0.00827652 (rendah) dan $ 0.00895452 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.155138, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00809332.

Dalam prestasi jangka pendek, KIGU dipindahkan -1.04% dalam sejam terakhir dan -23.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KIGU (KIGU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 457.01K$ 457.01K $ 457.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 457.01K$ 457.01K $ 457.01K Bekalan Peredaran 52.00M 52.00M 52.00M Jumlah Bekalan 52,000,000.0 52,000,000.0 52,000,000.0

Had Pasaran semasa KIGU ialah $ 457.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIGU ialah 52.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 52000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 457.01K.