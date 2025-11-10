KIKICat Harga Hari Ini

Harga langsung KIKICat (KIKI) hari ini ialah $ 0.00016927, dengan 2.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KIKI kepada USD penukaran adalah $ 0.00016927 setiap KIKI.

KIKICat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 170,236, dengan bekalan edaran sebanyak 999.94M KIKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KIKI didagangkan antara $ 0.00016288 (rendah) dan $ 0.00017711 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.102855, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000162.

Dalam prestasi jangka pendek, KIKI dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan -11.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KIKICat (KIKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 170.24K$ 170.24K $ 170.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 170.24K$ 170.24K $ 170.24K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,940,067.546795 999,940,067.546795 999,940,067.546795

Had Pasaran semasa KIKICat ialah $ 170.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIKI ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999940067.546795. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 170.24K.