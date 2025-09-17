Kill Zero (K0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) +0.66% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +1.80%

Kill Zero (K0) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, K0 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi K0 sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, K0 telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +1.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kill Zero (K0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 249.83K Kelantangan (24J) Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 249.83K Bekalan Peredaran 7.64B Jumlah Bekalan 7,640,354,721.073351

Had Pasaran semasa Kill Zero ialah $ 249.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran K0 ialah 7.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7640354721.073351. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 249.83K.