Kilopi Harga Hari Ini

Harga langsung Kilopi (LOP) hari ini ialah $ 0.00006995, dengan 2.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOP kepada USD penukaran adalah $ 0.00006995 setiap LOP.

Kilopi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 81,127, dengan bekalan edaran sebanyak 1.16B LOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOP didagangkan antara $ 0.00006908 (rendah) dan $ 0.00007403 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02198867, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001996.

Dalam prestasi jangka pendek, LOP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +7.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kilopi (LOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 81.13K$ 81.13K $ 81.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 186.69K$ 186.69K $ 186.69K Bekalan Peredaran 1.16B 1.16B 1.16B Jumlah Bekalan 2,668,775,436.0 2,668,775,436.0 2,668,775,436.0

