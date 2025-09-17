KIM Token (KIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00042549 $ 0.00042549 $ 0.00042549 24J Rendah $ 0.00049487 $ 0.00049487 $ 0.00049487 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00042549$ 0.00042549 $ 0.00042549 24J Tinggi $ 0.00049487$ 0.00049487 $ 0.00049487 Sepanjang Masa $ 0.04177886$ 0.04177886 $ 0.04177886 Harga Terendah $ 0.00030046$ 0.00030046 $ 0.00030046 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +1.89% Perubahan Harga (7D) +11.00% Perubahan Harga (7D) +11.00%

KIM Token (KIM) harga masa nyata ialah $0.00045631. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIM didagangkan antara $ 0.00042549 rendah dan $ 0.00049487 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIM sepanjang masa ialah $ 0.04177886, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00030046.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIM telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +1.89% dalam 24 jam dan +11.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KIM Token (KIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 456.32K$ 456.32K $ 456.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 456.32K$ 456.32K $ 456.32K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KIM Token ialah $ 456.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIM ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 456.32K.