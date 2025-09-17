Kimbo (KIMBO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.44% Perubahan Harga (1D) +17.52% Perubahan Harga (7D) +26.74% Perubahan Harga (7D) +26.74%

Kimbo (KIMBO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIMBO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIMBO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIMBO telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +17.52% dalam 24 jam dan +26.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kimbo (KIMBO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Bekalan Peredaran 69.42B 69.42B 69.42B Jumlah Bekalan 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

Had Pasaran semasa Kimbo ialah $ 1.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIMBO ialah 69.42B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.57M.