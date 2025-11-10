Kin Harga Hari Ini

Harga langsung Kin (KIN) hari ini ialah --, dengan 18.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KIN kepada USD penukaran adalah -- setiap KIN.

Kin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,606,220, dengan bekalan edaran sebanyak 2.65T KIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00122572, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KIN dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -8.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kin (KIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Bekalan Peredaran 2.65T 2.65T 2.65T Jumlah Bekalan 2,647,303,931,117.079 2,647,303,931,117.079 2,647,303,931,117.079

Had Pasaran semasa Kin ialah $ 2.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIN ialah 2.65T, dengan jumlah bekalan sebanyak 2647303931117.079. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.61M.