Kin Harga (KIN)
Harga langsung Kin (KIN) hari ini ialah --, dengan 18.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KIN kepada USD penukaran adalah -- setiap KIN.
Kin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,606,220, dengan bekalan edaran sebanyak 2.65T KIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00122572, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, KIN dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -8.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Kin ialah $ 2.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIN ialah 2.65T, dengan jumlah bekalan sebanyak 2647303931117.079. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.61M.
-0.62%
+18.04%
-8.70%
-8.70%
Pada hari ini, perubahan harga Kin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kin kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+18.04%
|30 Hari
|$ 0
|-12.95%
|60 Hari
|$ 0
|-7.77%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Kin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.
Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.
Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.
In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.
Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.
