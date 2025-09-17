Kine Protocol (KINE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00142898 24J Tinggi $ 0.00178726 Sepanjang Masa $ 6.87 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -19.63% Perubahan Harga (7D) -19.96%

Kine Protocol (KINE) harga masa nyata ialah $0.00143581. Sepanjang 24 jam yang lalu, KINE didagangkan antara $ 0.00142898 rendah dan $ 0.00178726 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KINE sepanjang masa ialah $ 6.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KINE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -19.63% dalam 24 jam dan -19.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kine Protocol (KINE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.02K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 143.58K Bekalan Peredaran 20.21M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Kine Protocol ialah $ 29.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KINE ialah 20.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 143.58K.