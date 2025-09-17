Apakah itu Kinesis Gold (KAU)

What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAU is to reintroduce physical gold backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis gold (KAU) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAU enables physical gold bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAU allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical gold, while earning a monthly yield. What makes KAU unique? In an economic first, KAU holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAU holders receive a passive yield - paid monthly in KAU - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their gold on the platform. At the time of writing, Kinesis has paid out over $3,000,000 to KAU holders. Unlike other gold tokens, KAU can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAU holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAU, Kinesis has successfully reintroduced gold as a currency. Can I redeem my gold? Every single gram of gold underpinning KAU is available for redemption, at the click of a button. While other gold-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Kinesis Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kinesis Gold (KAU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kinesis Gold (KAU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kinesis Gold.

Semak Kinesis Gold ramalan harga sekarang!

KAU kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Kinesis Gold (KAU)

Memahami tokenomik Kinesis Gold (KAU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KAU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kinesis Gold (KAU) Berapakah nilai Kinesis Gold (KAU) hari ini? Harga langsung KAU dalam USD ialah 118.81 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KAU ke USD? $ 118.81 . Lihat Harga semasa KAU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kinesis Gold? Had pasaran untuk KAU ialah $ 170.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KAU? Bekalan edaran KAU ialah 1.43M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KAU? KAU mencapai harga ATH sebanyak 119.19 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KAU? KAU melihat harga ATL sebanyak 44.06 USD . Berapakah jumlah dagangan KAU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KAUialah -- USD . Adakah KAU akan naik lebih tinggi tahun ini? KAU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KAUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Kinesis Gold (KAU) Kemas Kini Industri Penting