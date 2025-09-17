Apakah itu Kinesis Silver (KAG)

What is Kinesis silver (KAG)? Kinesis silver (KAG) is a silver-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis silver (KAG) token is backed by 1 ounce of investment-grade silver bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAG is to reintroduce physical silver backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis silver (KAG) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAG enables physical silver bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAG allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical silver, while earning a monthly yield. What makes KAG unique? In an economic first, KAG holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAG holders receive a passive yield - paid monthly in KAG - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their silver on the platform. Unlike other silver tokens, KAG can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAG holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAG, Kinesis has successfully reintroduced silver as a currency. Can I redeem my silver? Every single ounce of silver underpinning KAG is available for redemption, at the click of a button. While other silver-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits, making redemption unfeasible for everyday investors.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kinesis Silver (KAG) Berapakah nilai Kinesis Silver (KAG) hari ini? Harga langsung KAG dalam USD ialah 42.94 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KAG ke USD? $ 42.94 . Lihat Harga semasa KAG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kinesis Silver? Had pasaran untuk KAG ialah $ 164.00M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KAG? Bekalan edaran KAG ialah 3.82M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KAG? KAG mencapai harga ATH sebanyak 53.13 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KAG? KAG melihat harga ATL sebanyak 4.36 USD . Berapakah jumlah dagangan KAG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KAGialah -- USD . Adakah KAG akan naik lebih tinggi tahun ini? KAG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KAGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

