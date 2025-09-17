Kinesis Silver Harga (KAG)
Kinesis Silver (KAG) harga masa nyata ialah $42.94. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAG didagangkan antara $ 42.59 rendah dan $ 43.16 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAG sepanjang masa ialah $ 53.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.36.
Dari segi prestasi jangka pendek, KAG telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan +4.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Kinesis Silver ialah $ 164.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAG ialah 3.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3820061.6828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.00M.
Pada hari ini, perubahan harga Kinesis Silver kepada USD adalah $ +0.159658.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kinesis Silver kepada USD adalah $ +5.9000161160.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kinesis Silver kepada USD adalah $ +5.7026424060.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kinesis Silver kepada USD adalah $ +5.88243804920274.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.159658
|+0.37%
|30 Hari
|$ +5.9000161160
|+13.74%
|60 Hari
|$ +5.7026424060
|+13.28%
|90 Hari
|$ +5.88243804920274
|+15.87%
What is Kinesis silver (KAG)? Kinesis silver (KAG) is a silver-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis silver (KAG) token is backed by 1 ounce of investment-grade silver bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAG is to reintroduce physical silver backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis silver (KAG) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAG enables physical silver bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAG allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical silver, while earning a monthly yield. What makes KAG unique? In an economic first, KAG holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAG holders receive a passive yield - paid monthly in KAG - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their silver on the platform. Unlike other silver tokens, KAG can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAG holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAG, Kinesis has successfully reintroduced silver as a currency. Can I redeem my silver? Every single ounce of silver underpinning KAG is available for redemption, at the click of a button. While other silver-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits, making redemption unfeasible for everyday investors.
