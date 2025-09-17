Kinetic Kollective (NEBO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Harga Terendah $ 0.385171$ 0.385171 $ 0.385171 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.65% Perubahan Harga (7D) +6.65%

Kinetic Kollective (NEBO) harga masa nyata ialah $0.881673. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEBO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEBO sepanjang masa ialah $ 35.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.385171.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEBO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kinetic Kollective (NEBO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Bekalan Peredaran 1.19M 1.19M 1.19M Jumlah Bekalan 2,250,000.0 2,250,000.0 2,250,000.0

Had Pasaran semasa Kinetic Kollective ialah $ 1.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEBO ialah 1.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2250000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.98M.