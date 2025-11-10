Kinetiq Earn Vault Harga Hari Ini

Harga langsung Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) hari ini ialah $ 41.43, dengan 1.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VKHYPE kepada USD penukaran adalah $ 41.43 setiap VKHYPE.

Kinetiq Earn Vault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 339,984,611, dengan bekalan edaran sebanyak 8.20M VKHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VKHYPE didagangkan antara $ 39.93 (rendah) dan $ 41.8 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 51.63, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 29.62.

Dalam prestasi jangka pendek, VKHYPE dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -0.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 339.98M$ 339.98M $ 339.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 339.98M$ 339.98M $ 339.98M Bekalan Peredaran 8.20M 8.20M 8.20M Jumlah Bekalan 8,199,875.670555808 8,199,875.670555808 8,199,875.670555808

Had Pasaran semasa Kinetiq Earn Vault ialah $ 339.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VKHYPE ialah 8.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8199875.670555808. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 339.98M.