Kinetiq Staked HYPE Harga Hari Ini

Harga langsung Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) hari ini ialah $ 41.11, dengan 1.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KHYPE kepada USD penukaran adalah $ 41.11 setiap KHYPE.

Kinetiq Staked HYPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,406,667,398, dengan bekalan edaran sebanyak 34.12M KHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KHYPE didagangkan antara $ 39.67 (rendah) dan $ 41.51 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 59.44, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 29.77.

Dalam prestasi jangka pendek, KHYPE dipindahkan +0.22% dalam sejam terakhir dan -1.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.41B$ 1.41B $ 1.41B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.41B$ 1.41B $ 1.41B Bekalan Peredaran 34.12M 34.12M 34.12M Jumlah Bekalan 34,109,392.50771329 34,109,392.50771329 34,109,392.50771329

Had Pasaran semasa Kinetiq Staked HYPE ialah $ 1.41B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KHYPE ialah 34.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 34109392.50771329. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.41B.