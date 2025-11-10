Kinetix Finance Token Harga Hari Ini

Harga langsung Kinetix Finance Token (KAI) hari ini ialah $ 0.00046247, dengan 23.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00046247 setiap KAI.

Kinetix Finance Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 446,438, dengan bekalan edaran sebanyak 965.33M KAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KAI didagangkan antara $ 0.00037035 (rendah) dan $ 0.00051318 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03611293, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00030787.

Dalam prestasi jangka pendek, KAI dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan +29.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kinetix Finance Token (KAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 446.44K$ 446.44K $ 446.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 462.47K$ 462.47K $ 462.47K Bekalan Peredaran 965.33M 965.33M 965.33M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kinetix Finance Token ialah $ 446.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAI ialah 965.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 462.47K.