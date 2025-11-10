Tokenomik Kinetix Finance Token (KAI)

Tokenomik Kinetix Finance Token (KAI)

Lihat cerapan utama tentang Kinetix Finance Token (KAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:13:24 (UTC+8)
USD

Kinetix Finance Token (KAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kinetix Finance Token (KAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 455.23K
$ 455.23K$ 455.23K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 965.33M
$ 965.33M$ 965.33M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 471.58K
$ 471.58K$ 471.58K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03611293
$ 0.03611293$ 0.03611293
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00046445
$ 0.00046445$ 0.00046445

Kinetix Finance Token (KAI) Maklumat

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

Laman Web Rasmi:
https://kinetix.finance/
Kertas putih:
https://res.cloudinary.com/kinetix/image/upload/v1715022929/website-assets/KAI-Kinetix-Litepaper_zqegjn.pdf

Tokenomik Kinetix Finance Token (KAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kinetix Finance Token (KAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KAI, terokai KAI harga langsung token!

KAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KAI? Halaman ramalan harga KAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi