KING Coin Harga Hari Ini

Harga langsung KING Coin (KING) hari ini ialah --, dengan 0.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KING kepada USD penukaran adalah -- setiap KING.

KING Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 100,557, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B KING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KING didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KING dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -0.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KING Coin (KING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 100.56K$ 100.56K $ 100.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 100.56K$ 100.56K $ 100.56K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KING Coin ialah $ 100.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KING ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.56K.