KING FOREVER (KFR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.29% Perubahan Harga (7D) +3.29%

KING FOREVER (KFR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KFR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KFR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KFR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KING FOREVER (KFR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 2.63$ 2.63 $ 2.63 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 225.57K$ 225.57K $ 225.57K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Had Pasaran semasa KING FOREVER ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.63. Bekalan edaran KFR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 225.57K.