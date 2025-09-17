King Kovu (LAZY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0070909 $ 0.0070909 $ 0.0070909 24J Rendah $ 0.00728944 $ 0.00728944 $ 0.00728944 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0070909$ 0.0070909 $ 0.0070909 24J Tinggi $ 0.00728944$ 0.00728944 $ 0.00728944 Sepanjang Masa $ 0.01783687$ 0.01783687 $ 0.01783687 Harga Terendah $ 0.00484901$ 0.00484901 $ 0.00484901 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +1.09% Perubahan Harga (7D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +0.21%

King Kovu (LAZY) harga masa nyata ialah $0.00728022. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAZY didagangkan antara $ 0.0070909 rendah dan $ 0.00728944 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAZY sepanjang masa ialah $ 0.01783687, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00484901.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAZY telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

King Kovu (LAZY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.73K$ 78.73K $ 78.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 146.95K$ 146.95K $ 146.95K Bekalan Peredaran 10.81M 10.81M 10.81M Jumlah Bekalan 20,185,414.0 20,185,414.0 20,185,414.0

Had Pasaran semasa King Kovu ialah $ 78.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAZY ialah 10.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20185414.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 146.95K.