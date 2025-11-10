Tokenomik KING MYCO ($MYCO)

Lihat cerapan utama tentang KING MYCO ($MYCO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:30:25 (UTC+8)
KING MYCO ($MYCO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KING MYCO ($MYCO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 102.83K
Jumlah Bekalan:
$ 924.16M
Bekalan Edaran:
$ 924.16M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 102.83K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00014834
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00006479
Harga Semasa:
$ 0.00011127
KING MYCO ($MYCO) Maklumat

$MYCO is a Solana-born memecoin led by King Myco, the mystical mushroom monarch of the underground rebellion. Fueled by bioluminescent spores and decentralized weirdos, $MYCO spreads like mycelium—fast, unstoppable, and rooted in meme magic.

Join the fungal uprising. Stay weird. 🍄👑

#FungalFi #MYCO #Solana #StayWeird

The $MYCO coin is a memecoin associated with King Myco, a character representing the Fungal Rebellion against superficiality and centralized systems. It is described as a living ecosystem inspired by fungal networks, symbolizing connection, resilience, and growth. The coin is characterized by its bioluminescent spores and aims to spread like mycelium, emphasizing its unstoppable nature and meme magic.

Laman Web Rasmi:
http:/kingmyco.com
Kertas putih:
http:/kingmyco.com

Tokenomik KING MYCO ($MYCO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KING MYCO ($MYCO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $MYCO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $MYCO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $MYCO, terokai $MYCO harga langsung token!

