King Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung King Protocol (KING) hari ini ialah $ 600.83, dengan 1.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KING kepada USD penukaran adalah $ 600.83 setiap KING.

King Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,032,427, dengan bekalan edaran sebanyak 10.04K KING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KING didagangkan antara $ 588.5 (rendah) dan $ 616.6 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3,400.5, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 400.49.

Dalam prestasi jangka pendek, KING dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan -12.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

King Protocol (KING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Bekalan Peredaran 10.04K 10.04K 10.04K Jumlah Bekalan 10,040.11763615397 10,040.11763615397 10,040.11763615397

Had Pasaran semasa King Protocol ialah $ 6.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KING ialah 10.04K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10040.11763615397. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.03M.