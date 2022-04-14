Tokenomik King Shiba (KINGSHIB)

Lihat cerapan utama tentang King Shiba (KINGSHIB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

King Shiba (KINGSHIB) Maklumat

The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas!

The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.

Laman Web Rasmi:
https://www.kingshibaofficial.com/

King Shiba (KINGSHIB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk King Shiba (KINGSHIB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 622.33K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 296.69M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.191508
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00209759
Tokenomik King Shiba (KINGSHIB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik King Shiba (KINGSHIB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KINGSHIB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KINGSHIB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KINGSHIB, terokai KINGSHIB harga langsung token!

KINGSHIB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KINGSHIB? Halaman ramalan harga KINGSHIB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.