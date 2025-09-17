Kingshit (KINGSHIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 25.77 24J Tinggi $ 26.23 Sepanjang Masa $ 1,999.56 Harga Terendah $ 22.78 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) -7.62%

Kingshit (KINGSHIT) harga masa nyata ialah $25.84. Sepanjang 24 jam yang lalu, KINGSHIT didagangkan antara $ 25.77 rendah dan $ 26.23 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KINGSHIT sepanjang masa ialah $ 1,999.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 22.78.

Dari segi prestasi jangka pendek, KINGSHIT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan -7.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kingshit (KINGSHIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 145.66$ 145.66 $ 145.66 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 2,222.0 2,222.0 2,222.0

Had Pasaran semasa Kingshit ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 145.66. Bekalan edaran KINGSHIT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2222.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.43K.