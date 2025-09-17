KingyTON (KINGY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.058682 24J Tinggi $ 0.061018 Sepanjang Masa $ 0.855386 Harga Terendah $ 0.00736929 Perubahan Harga (1J) -0.80% Perubahan Harga (1D) -3.18% Perubahan Harga (7D) +3.72%

KingyTON (KINGY) harga masa nyata ialah $0.058682. Sepanjang 24 jam yang lalu, KINGY didagangkan antara $ 0.058682 rendah dan $ 0.061018 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KINGY sepanjang masa ialah $ 0.855386, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00736929.

Dari segi prestasi jangka pendek, KINGY telah berubah sebanyak -0.80% sejak sejam yang lalu, -3.18% dalam 24 jam dan +3.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KingyTON (KINGY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 17.59 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 580.95K Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 9,899,998.0

Had Pasaran semasa KingyTON ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.59. Bekalan edaran KINGY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 9899998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 580.95K.